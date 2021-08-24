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«Локомотив» обозначил позицию по возможному изменению лимита на легионеров

«Локомотив» обозначил позицию по возможному изменению лимита на легионеров
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Пресс-служба «Локомотива» обозначила позицию клуба по поводу возможного изменения лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиги.

«В первую очередь необходимо, чтобы все принимаемые изменения действовали минимум три года. «Локомотив» адаптирован к тем условиям и к той ситуации, что есть на данный момент. «Локомотив» полностью поддерживает позицию РФС по доморощенным футболистам и готов даже усилить её.

Что касается изменения лимита на легионеров и количественных ограничений для иностранных игроков, то этот вопрос необходимо тщательно проработать.

Своё видение клуб уже предоставил РПЛ и сообщит на общем собрании лиги 31 августа. Главное – все возможные изменения должны вводиться минимум на три года», — сообщили в пресс-службе «Локомотива» корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.

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