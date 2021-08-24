«Локомотив» обозначил позицию по возможному изменению лимита на легионеров

Пресс-служба «Локомотива» обозначила позицию клуба по поводу возможного изменения лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиги.
«В первую очередь необходимо, чтобы все принимаемые изменения действовали минимум три года. «Локомотив» адаптирован к тем условиям и к той ситуации, что есть на данный момент. «Локомотив» полностью поддерживает позицию РФС по доморощенным футболистам и готов даже усилить её.
Что касается изменения лимита на легионеров и количественных ограничений для иностранных игроков, то этот вопрос необходимо тщательно проработать.
Своё видение клуб уже предоставил РПЛ и сообщит на общем собрании лиги 31 августа. Главное – все возможные изменения должны вводиться минимум на три года», — сообщили в пресс-службе «Локомотива» корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.
- 24 августа 2021
-
19:31
-
19:23
-
19:18
-
19:09
-
19:00
-
19:00
-
18:48
-
18:43
-
18:33
-
18:29
-
18:15
-
18:08
-
18:01
-
17:50
-
17:49
-
17:45
-
17:33
-
17:23
-
17:21
-
17:18
-
16:52
-
16:46
-
16:33
-
16:21
-
16:21
-
16:12
-
16:04
-
16:00
-
15:55
-
15:47
-
15:25
-
15:14
-
15:10
-
15:04
-
14:48