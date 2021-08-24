Суд вынес решение по делу Газизова и «Спартака»

Арбитражный суд города Москвы вынес решение по делу генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова и московского «Спартака».
«В удовлетворение исковых требований отказать», — передаёт слова судьи корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Ранее Арбитражный суд Москвы принял к производству иск акционерного общества «Капитальные активы» к «Спартаку» и Газизову на сумму 88,3 млн рублей. Иск связан с выплатой менеджеру выходного пособия. Газизов выиграл у «Спартака» первый суд, но клуб решил оспорить решение.
До прихода в «Спартак» Газизов долгое время работал в «Уфе». На пост генерального директора красно-белых его назначили летом прошлого года. Через несколько месяцев управленец покинул клуб, а затем вернулся в «Уфу». В настоящее время он занимает должность гендиректора уфимцев.
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