В «Марселе» ответили на обвинения президента «Ниццы» в адрес Гендузи

Директор «Марселя» по связям с общественностью Марселя Жак Кардоз ответил на обвинения президента «Ниццы» Жан-Пьер Ривьера в адрес полузащитника клуба Маттео Гендузи. Ранее Ривьер обвинил Гендузи во лжи из-за фото повреждений в результате драки с фанатами «Ниццы» во время матча третьего тура чемпионата Франции.

«У нас есть независимый врач в Марселе. Будут медицинские справки. Это элементы, которые позволят провести расследование лиги и дисциплинарного комитета», — приводит слова Кардозы Goal.

Напомним, на матче 3-го тура французской Лиги 1 «Ницца» — «Марсель» болельщики массово выбежали на поле и подрались с игроками. Конфликтный эпизод завязался так: ультрас «Ниццы» кинули бутылкой в полузащитника «Марселя» Димитри Пайета. Футболист бросил бутылку обратно в трибуну, после чего разъярённые фанаты «орлят» вырвались на поле. Затем стало известно, что футболисты «Марселя» отказались продолжать матч с «Ниццей» из-за отсутствия гарантий безопасности. За это клубу грозит техническое поражение со счётом 0:3.