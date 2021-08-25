«Бавария» согласовала контракт с игроком «Лейпцига» Забитцером

Полузащитник «РБ Лейпциг» Марсель Забитцер может перейти в «Баварию». Контракт игрока сборной Австрии с его нынешним клубом истекает в конце этого сезона.

При этом сам футболист предпочёл бы продолжить карьеру в «Баварии», а спортивный директор мюнхенцев Хасан Салихамиджич находится в тесном контакте с агентом футболиста. Об этом сообщает Goal.com.

По информации источника, мюнхенский клуб уже согласовал условия контракта с 27-летним австрийцем, однако решение об официальном предложении для «Лейпцига» пока не принято.

Спортивный директор «РБ Лейпциг» Флориан Шольц подтвердил, что клуб пока не получал официальных предложений по игроку. Отмечается, что «Лейпциг» рассчитывает получить с продажи Забитцера € 15 млн.