Ширер: Клопп и Сульшер постоянно давят на судей. Это похоже на то, чем занимался Фергюсон

Легенда английского футбола Алан Ширер считает, что главные тренеры команд английской Премьер-лиги зачастую используют в своих интервью приёмы, которые создают психологическое давление на судей.

«После матча с Саутгемптоном вы могли слышать комментарии Уле-Гуннара Сульшера о том, что футболисты Саутгемптона играли в регби. Главный тренер должен больше беспокоиться о существенных причинах, по которым его команда не добилась лучшего результата, а не кричать о штрафном ударе, которого не было и прочих вещах, которые не относятся к делу.

Это была чепуха. Чистый театр. Это не означает, что я нападаю на него или выражаю пренебрежение, но это признание того, что Оле принял мантию у сэра Алекса Фергюсона, гроссмейстера защиты своей команды.



Сколько раз мы задавались вопросом, о чём, чёрт возьми, Ферги разглагольствовал после матча? Как часто мы закатывали глаза, когда Арсен Венгер настаивал, что не видел ни одного спорного момента? То же самое относится к Рафе Бенитесу и многим другим. Если эти комментарии принимать за чистую монету, то футбол, по-видимому, превращает рациональных и умных людей в параноидальных теоретиков заговора, но в этом-то всё и дело. Все их речи не следует принимать за чистую монету.

После того, как «Ливерпуль» обыграл «Бёрнли» на «Энфилде», Юрген Клопп обратил внимание на противостояние Криса Вуда и Эшли Барнса со своими защитниками Вирджилом ван Дейком и Жоэлем Матипом и сказал: «Смотрите борьбу, если вам нравятся такие вещи». Это та же история.

Всё это происходит только ради одного: оказать давление и получить преимущество. В следующий раз, когда будет единоборство 50/50, возможно, судья примет решение в пользу тех команд, чьи тренеры воздействовали на всех судей лиги. Пантомима, чистая и простая», — написал Ширер на The Athletic.