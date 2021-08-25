Венгер посетил тренировку «Ливерпуля», чтобы вручить Клоппу и футболистам награды ФИФА

Бывший тренер лондонского «Арсенала», а ныне руководитель ФИФА по развитию мирового футбола Арсен Венгер посетил тренировку «Ливерпуля», чтобы вручить Юргену Клоппу и нескольким футболистам награды за 2020 год.
Алиссону Беккер, Тренту Александер-Арнольд, Вирджил ван Дейк и Тьяго Алькантара были включены в состав мужской сборной мира ФИФА 2020 года, а главный тренер команды Юрген Клопп был удостоен награды «Лучший мужской тренер ФИФА 2020 года».
После тренировки Арсен Венгер также пообщался с Алексом Окслейд-Чемберленом, которого он тренировал в «Арсенале» с 2011 по 2017 год.
71-летний специалист работал главным тренером «пушкарей» с 1996-го по 2018-й. Наиболее ярким достижением Венгера является победа в английской Премьер-лиге-2003/2004, когда команда не проиграла ни одного матча в чемпионате. До сих пор ни одному клубу Англии это достижение повторить не удалось.
- 25 августа 2021
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