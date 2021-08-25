Капитан сборной Дании по футболу Симон Кьер высказался по поводу получения награды президента УЕФА. Игроку вручили её за спасение партнёра по команде Кристиана Эриксена.
«Случившееся мы сохраним в памяти на всю жизнь. Команда отреагировала на ситуацию как единое целое. Мы сделали всё, чтобы сохранить это единство и быть как можно более полезными. Я стараюсь быть лидером команды как на поле, так и за его пределами, во всех сферах жизни. Думаю, это одна из главных привилегий в моей карьере. Мы знакомы с Кристианом много лет. У него отличная семья, много друзей, все желают ему всего самого лучшего. В итоге всё хорошо и с ним, и с его семьей. Я счастлив», – приводит слова Кьера официальный сайт УЕФА.
Напомним, 12 июня во время матча Евро-2020 с Финляндией полузащитник датчан Кристиан Эриксен перенёс сердечный приступ, упав на газон. Благодаря быстрой помощи медицинской службы футболист был приведён в сознание.
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