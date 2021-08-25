Василий Уткин раскритиковал Юрия Сёмина за слова о лимите

Журналист Василий Уткин прокомментировал высказывания главного тренера «Ростова» Юрия Сёмина о лимите на легионеров в РПЛ.



«Юрий Сёмин написал колонку для газеты, что можно только приветствовать. В прежние годы, когда сам Палыч ещё не был мэтром, лучшие тренеры регулярно делали обзоры в еженедельнике «Футбол», например. Это было крутое чтиво, помню.



Но к сути. Посвящена колонка Сёмина дискуссии об отмене лимита. На самую злобу дня. Я поспорю. Вот цитата.



«Когда сторонники отмены лимита говорят о полноценной свободной конкуренции между всеми футболистами, они ошибаются. Клуб, покупая за серьёзные деньги легионера, заведомо даёт ему преимущество перед нашим. Он – дорогой, за него много уплачено, и тренеры заставят его ставить! У молодых российских ребят не будет шансов».



Времена, когда не было лимита, приходятся на детство большинства ныне активных спортивных журналистов, им придётся принимать слова Семина на веру. Он заблуждается, между тем. У меня в голове сразу два действенных примера этого заблуждения, которое, впрочем, тотально.



В 2004 году ЦСКА приобрёл очень умелого, современно тюнингованного аргентинского латераля Осмара Феррейру, игравшего за молодежные сборные Аргентины, что в те времена было непререкаемым знаком качества (систему подготовки кадров строил выдающийся тренер Пекерман, просто посмотрите на результаты молодёжных чемпионатов тех лет).



Однако пришедший в то же время никому не известный Юрий Жирков, который был одногодком Феррейры, взял да и посадил его на лавку. Хотя Жирков приехал не из сборной Аргентины, а просто из Тамбова.



Кстати, тренировал в это время ЦСКА иностранец. Артур Жорже. Он выбрал Жиркова, потому что он был лучше. Отмечу, что никакого способа использовать Феррейру на другой позиции не существовало. Он просто сидел на лавке, а выигравший конкуренцию Жирков играл. Он и сейчас, кстати, ещё играет, но это другая история.



Сёмин может этого не помнить, конечно. Но другой случай точно прочистит память. Несколько даже раньше Феррейры «Локомотив», который тогда тренировал Палыч, сделал дорогую покупку. Игрока сборной Сербии, тоже латераля купили – Милана Обрадовича. Тогда что-то Вадим Евсеев захандрил, перестал тянуть. На его место взяли.



Что же произошло? Евс, каким мы его знали, взял себя в руки и посадил Обрадовича на лавку. Прямо на всю попу. Несмотря на то, что «Локо» большие по тем временам деньги за Милана заплатил. И ничего! Так и играл. А Обрадович через гладбахскую «Боруссию» отскочил на Украину, тогда вполне богатую, где и состоялась в основном его славная карьера.



Это просто два примера, которые сразу пришли мне в голову. Если вы считаете их исключениями – покопайтесь в истории сами. Но тенденция была такова, что поколение футболистов, ставшее взрослыми в период фактического отсутствия лимита, в 2008 году играло в полуфинале Евро, как вы помните. Так что приведённые мной примеры – не исключения.



И ещё. Главный аргумент Сёмина – клуб задорого покупает игрока, стало быть, ставить в состав тренера заставят (простите тройную тавтологию). Это собачья чушь.



Игроки из молодёжной системы любого клуба только кажутся бесплатными. В Москве год жизни клубной академии стоит приблизительно 3 млн евро. Молодые российские игроки очень, очень дороги. Той логики, которую видит Сёмин, просто не существует. Так-то», – написал Уткин в телеграм-канале.