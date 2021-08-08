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Уткин — о гандболе: как зовут тренера? Алексей Алексеев. Понимаете? И по гороскопу — рыбы

Уткин — о гандболе: как зовут тренера? Алексей Алексеев. Понимаете? И по гороскопу — рыбы
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Спортивный журналист Василий Уткин саркастично пошутил над неудачами российских спортсменов в финальных матчах Олимпиады.

«Задумайтесь. Вот вы смеётесь над выбором тренера по гороскопу — нужны только Овны. И с буквой «Р» чтобы. А между тем давайте посмотрим фактам в лицо.

Вот наши гандболистки проиграли в финале Олимпиады. Чуть-чуть не хватило, а ведь в спорте мелочей не бывает. Так как зовут тренера? Алексей Алексеев. Понимаете? И по гороскопу — рыбы.

Кстати, по ходу гандбольного турнира как бы через голову лишённого рычания в имени Алексеева об игре высказывались бывший тренер ТРРефилов и глава федерации ШишкаРРёв. И ведь помогало! Но то всё после игр, а тут финал, по его окончании уже говори-не говори…

Или другой пример. Волейболисты наши. Тоже молодцы, в финале на зубах до тай-брейка дожили, и снова чуть-чуть… Да и тренер умница. Но… Туомас Саммелвуо. Водолей. Он был обречён», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Вероятно, таким образом комментатор высмеивает переписку Заремы Салиховой и Дмитрия Попова, в которой Салихова при выборе нового главного тренера «Спартака» уделяла внимание его знаку зодиака.

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