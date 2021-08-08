Уткин — о гандболе: как зовут тренера? Алексей Алексеев. Понимаете? И по гороскопу — рыбы

Спортивный журналист Василий Уткин саркастично пошутил над неудачами российских спортсменов в финальных матчах Олимпиады.
«Задумайтесь. Вот вы смеётесь над выбором тренера по гороскопу — нужны только Овны. И с буквой «Р» чтобы. А между тем давайте посмотрим фактам в лицо.
Вот наши гандболистки проиграли в финале Олимпиады. Чуть-чуть не хватило, а ведь в спорте мелочей не бывает. Так как зовут тренера? Алексей Алексеев. Понимаете? И по гороскопу — рыбы.
Кстати, по ходу гандбольного турнира как бы через голову лишённого рычания в имени Алексеева об игре высказывались бывший тренер ТРРефилов и глава федерации ШишкаРРёв. И ведь помогало! Но то всё после игр, а тут финал, по его окончании уже говори-не говори…
Или другой пример. Волейболисты наши. Тоже молодцы, в финале на зубах до тай-брейка дожили, и снова чуть-чуть… Да и тренер умница. Но… Туомас Саммелвуо. Водолей. Он был обречён», — написал Уткин в своём телеграм-канале.
Вероятно, таким образом комментатор высмеивает переписку Заремы Салиховой и Дмитрия Попова, в которой Салихова при выборе нового главного тренера «Спартака» уделяла внимание его знаку зодиака.
- 8 августа 2021
-
14:34
-
14:22
-
14:04
-
13:49
-
13:40
-
13:27
-
13:25
-
13:24
-
13:15
-
13:05
-
13:04
-
12:59
-
12:56
-
12:51
-
12:39
-
12:35
-
12:30
-
12:26
-
12:08
-
12:04
-
12:04
-
12:00
-
11:56
-
11:55
-
11:49
-
11:48
-
11:45
-
11:42
-
11:37
-
11:24
-
11:16
-
11:11
-
11:02
-
11:00
-
10:50