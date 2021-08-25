Украинский болельщик принёс на матч «Шахтёр» — «Монако» плакат с просьбой к Головину

Болельщик в Харькове принёс на матч донецкого «Шахтёра» и «Монако» в раунде плей-офф отбора Лиги чемпионов УЕФА плакат с обращением к российскому полузащитнику монегасков Александру Головину.

На плакате написано: «Саша Головин, твоя футболка — моя мечта!». «Просить о футболке «Шахтёра» было бы банально, поэтому хочу футболку Головина. Устроят ли в Харькове обструкцию Головину? Нет. Это было бы неправильно, спорт вне политики», — передаёт слова болельщика корреспондент «Чемпионата» Микаил Гусейнов.

Фото: Микаил Гусейнов, «Чемпионат»

Фото: Микаил Гусейнов, «Чемпионат»

Головин, проходя мимо трибуны, заметил плакат болельщика.

Фото: Микаил Гусейнов, «Чемпионат»

Ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Шахтёр» — «Монако» состоится сегодня, 25 августа, на стадионе «Металлист» в Харькове (Украина). Начало встречи — в 22:00 мск. Напомним, первая игра прошла в Монако и завершилась победой донецкой команды со счётом 1:0.