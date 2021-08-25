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Хавбек «Бордо» Башич перешёл в «Лацио»

Хавбек «Бордо» Башич перешёл в «Лацио»
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Хорватский полузащитник Тома Башич перешёл из «Бордо» в «Лацио», сообщается на официальном сайте итальянского клуба. Детали соглашения 24-летнего футболиста с римским клубом не сообщаются.

Башич является воспитанником «Хайдука». Хавбек стал игроком «Бордо» в 2018 году. В нынешнем сезоне хорватский футболист принял участие в 3 матчах французской Лиги 1 и отдал одну результативную передачу.

Римский «Лацио» в 38 матчах набрал 68 очков и занял шестое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. Чемпионом Италии стал миланский «Интер» (91). В матче 1-го тура нового сезона чемпионата Италии «Лацио» обыграл «Эмполи» со счётом 3:1. В следующем туре римский клуб сыграет со «Специей». Встреча пройдёт 28 августа.

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