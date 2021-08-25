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«Краснодар» предложил за Маркана € 8 млн. Защитника пытаются купить «Спартак» и «Зенит»

«Краснодар» предложил за Маркана € 8 млн. Защитника пытаются купить «Спартак» и «Зенит»
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«Краснодар» сделал предложение по центральному защитнику «Галатасарая» Маркану, сообщает турецкий журналист Якуп Джинар в «твиттере».

«Быки» предложили за бразильца € 8 млн. Идут переговоры. «Галатасарай» уже отклонил предложение «Наполи», который был готов заплатить за годичную аренду бразильца € 1,5 млн и прописать в соглашении право выкупа контракта футболиста за € 12,5 млн.

Ранее Sqenf Foot утверждал, что «Спартак» подписал четырёхлетний контракт с Марканом, а сумма трансфера составила € 8,5 млн. Также сообщалось, что «Галатасарай» запрашивал € 12 млн за трансфер Маркана, но «Зенит» был готов заплатить € 8 млн.

Отметим, в матче 1-го тура чемпионата Турции «Гиресунспор» — «Галатасарай» (0:2) произошёл инцидент с участием Маркана. На 63-й минуте бразильский защитник вступил в перепалку со своим одноклубником, турецким полузащитником Керемом Актюркоглу, нанеся ему два удара по лицу. Арбитр встречи воспользовался VAR и рассмотрел этот инцидент, после чего показал бразильцу прямую красную карточку, тем самым уравняв составы команд. Маркан получил 8-матчевую дисквалификацию по итогам встречи чемпионата Турции с «Гиресунспором».

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Источник: «Спартак» купил защитника «Галатасарая», с которым вёл переговоры «Зенит»
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