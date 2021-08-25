«Манчестер Сити» предложил Роналду контракт до 2023 года
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«Манчестер Сити» сделал предложение нападающему «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, сообщает журналист Николо Скира на своей странице в «Твиттере».
По информации источника, английский клуб готов заключить с 36-летним португальским футболистом контракт, рассчитанный до 2023 года. Ранее сообщалось, что Роналду хочет перейти в «Манчестер Сити» до закрытия нынешнего летнего трансферного окна и уже обсудил возможный переход с партнёрами по команде.
Напомним, Роналду выступает за туринский «Ювентус» с 2018 года. 36-летний португальский форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в минувшем сезоне, забив 29 голов. Действующий контракт Роналду с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.
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