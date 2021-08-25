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Роналду досрочно покинул тренировку «Ювентуса»

Роналду досрочно покинул тренировку «Ювентуса»
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Португалец Криштиану Роналду досрочно завершил тренировку «Ювентуса» из-за проблем с правой рукой.

Публикация доступна в «твиттере» Ромео Агрести.

Напомним, ранее сообщалось, что футболист ищет варианты продолжения карьеры в другом клубе и уже обсудил возможный переход в «Манчестер Сити» с партнёрами по команде.

В руководстве туринского клуба считают, что уход Роналду может положительно повлиять на клуб. «Ювентус» знает о важности португальца, но его уход сэкономит значительную сумму денег для проведения реформ, о которых просит главный тренер клуба Массимилиано Аллегри после возвращения в команду.

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