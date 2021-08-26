«Манчестер Сити» готов предложить Роналду контракт с зарплатой € 15 млн за сезон

«Манчестер Сити» остаётся единственной стороной, заинтересованной в 36-летнем звёздном португальском форварде туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду. Об этом информирует авторитетный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио на собственном сайте.
Как отмечает источник, «горожане» готовы предложить Роналду двухлетний контракт с зарплатой € 15 млн за сезон. О серьёзности намерений Криштиану покинуть клуб говорит тот факт, что его агент Жорже Мендеш уже прибыл в Турин для проведения переговоров с «Ювентусом».
Также сообщается, что «Манчестер Сити» не намерен платить за трансфер португальца и готов рассмотреть вариант включения в сделку кого-либо из собственных игроков. Приоритетный вариант для «Ювентуса» — это Габриэл Жезус. Однако на данный момент разрешение на его отъезд не даёт Хосеп Гвардиола.
Напомним, Роналду выступает за туринский «Ювентус» с 2018 года. 36-летний португальский форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в минувшем сезоне, забив 29 голов. Действующий контракт Роналду с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.
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