Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Сити» готов предложить Роналду контракт с зарплатой € 15 млн за сезон

«Манчестер Сити» готов предложить Роналду контракт с зарплатой € 15 млн за сезон
Комментарии

«Манчестер Сити» остаётся единственной стороной, заинтересованной в 36-летнем звёздном португальском форварде туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду. Об этом информирует авторитетный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио на собственном сайте.

Как отмечает источник, «горожане» готовы предложить Роналду двухлетний контракт с зарплатой € 15 млн за сезон. О серьёзности намерений Криштиану покинуть клуб говорит тот факт, что его агент Жорже Мендеш уже прибыл в Турин для проведения переговоров с «Ювентусом».

Также сообщается, что «Манчестер Сити» не намерен платить за трансфер португальца и готов рассмотреть вариант включения в сделку кого-либо из собственных игроков. Приоритетный вариант для «Ювентуса» — это Габриэл Жезус. Однако на данный момент разрешение на его отъезд не даёт Хосеп Гвардиола.

Напомним, Роналду выступает за туринский «Ювентус» с 2018 года. 36-летний португальский форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в минувшем сезоне, забив 29 голов. Действующий контракт Роналду с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Новость по теме
«Манчестер Сити» предложил Роналду контракт до 2023 года
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021