«Севилья» объявила о трансфере Дилейни из «Боруссии»

«Севилья» объявила о переходе датского полузащитника Томаса Дилейни из дортмундской «Боруссии». 29-летний футболист заключил с испанским клубом 4-летний контракт.

Как сообщалось ранее, трансфер Дилейни обошёлся «Севилье» в € 5,5 млн. 25 августа Дилейни должен будет прошёл медицинское обследование для нового клуба.

В минувшем сезоне Дилейни провёл 34 матча за «Боруссию», забил один гол и сделал пять результативных передач. Контракт игрока с его нынешним клубом действует до июня 2022 года.

На чемпионате Европы – 2020 Дилейни в составе сборной Дании дошёл до полуфинала континентального турнира. Футболист отметился голом в ворота сборной Чехии в 1/4 финала и получил жёлтую карточку в игре со сборной России на групповом этапе.