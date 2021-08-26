«Севилья» объявила о трансфере Дилейни из «Боруссии»
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«Севилья» объявила о переходе датского полузащитника Томаса Дилейни из дортмундской «Боруссии». 29-летний футболист заключил с испанским клубом 4-летний контракт.
Как сообщалось ранее, трансфер Дилейни обошёлся «Севилье» в € 5,5 млн. 25 августа Дилейни должен будет прошёл медицинское обследование для нового клуба.
В минувшем сезоне Дилейни провёл 34 матча за «Боруссию», забил один гол и сделал пять результативных передач. Контракт игрока с его нынешним клубом действует до июня 2022 года.
На чемпионате Европы – 2020 Дилейни в составе сборной Дании дошёл до полуфинала континентального турнира. Футболист отметился голом в ворота сборной Чехии в 1/4 финала и получил жёлтую карточку в игре со сборной России на групповом этапе.
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