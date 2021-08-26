Сульшер хочет видеть в «Манчестер Юнайтед» Деклана Райса

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер хочет, чтобы клуб этим летом подписал полузащитника. Об этом сообщает The Independent.

Приоритетная цель тренера – Деклан Райс из «Вест Хэма», который может играть в роли опорника. Однако с учётом трат «Юнайтед» без серьёзных продаж этим летом и высоких запросов «Вест Хэма» (около € 115 млн) трансфер Деклана может быть отложен на год. Чтобы выручить средства на покупку футболиста, клуб из Манчестера этим летом был готов продать Донни ван де Бека и Фила Джонса, но не сумел найти покупателей.



Руководству «Манчестер Юнайтед» также интересен полузащитник «Брайтона» Ив Биссума.

С 2019 года Деклан Райс вызывается в национальную сборную Англии по футболу. Он сыграл все 7 матчей на Евро-2020.