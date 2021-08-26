Бывший игрок ЦСКА Кузнецов — о Влашиче: видно, что он недорабатывает

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился мнением по поводу Николы Влашича, который может этим летом уйти из клуба.

«Когда ты сосредоточен на «Милане», то ты бережёшь себя, если ты знаешь, что есть шанс сыграть в Серии А, то ты будешь осторожен. Нужно признать, что сейчас он не показывает того уровня, какой у него был до этого. Футболист — это прежде всего профессионал, ты должен отрабатывать свой контракт так, где ты есть сейчас. Все эти разговоры не должны на него влиять, но мы видим, что он чуть-чуть недорабатывает. Видимо, желание поиграть в чемпионате выше нашего сказывается на нём. Безусловно, это будет потеря для команды. Последний год-полтора он был лидером команды, через него строилась игра. Он вёл команду вперёд. Но опять-таки это шанс проявить себя другим ребятам, пускай доказывают», — приводит слова Кузнецова Legalbet.