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Стало известно, когда Головин присоединится к сборной России. «Монако» отпустил игрока

Стало известно, когда Головин присоединится к сборной России. «Монако» отпустил игрока
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Генеральный секретарь РФС Александр Алаев сообщил, что «Монако» отпустил Александра Головина в сборную России на сентябрьские матчи отбора ЧМ-2022, и назвал дату присоединения игрока к национальной команде.

«Благодарны футбольному клубу «Монако», который согласился отпустить Александра в сборную. Он присоединится к команде 27 августа. Уверен, его ранний приезд положительно скажется на команде и позволит лучше подготовиться к предстоящим матчам», — приводит слова Алаева официальный сайт РФС.

Напомним, в ближайшее время сборной России предстоит провести матчи отборочного турнира чемпионата мира — 2022 с национальными командами Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября). Также соперниками россиян по группе H являются сборные Словении и Словакии.

Валерий Карпин в конце июля возглавил сборную России, подписав контракт с Российским футбольным союзом до конца этого года. Специалист должен был работать на условиях совмещения, но позже покинул «Ростов», решив сконцентрироваться на своих обязанностях в национальной команде.

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