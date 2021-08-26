Стало известно, когда Головин присоединится к сборной России. «Монако» отпустил игрока

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев сообщил, что «Монако» отпустил Александра Головина в сборную России на сентябрьские матчи отбора ЧМ-2022, и назвал дату присоединения игрока к национальной команде.
«Благодарны футбольному клубу «Монако», который согласился отпустить Александра в сборную. Он присоединится к команде 27 августа. Уверен, его ранний приезд положительно скажется на команде и позволит лучше подготовиться к предстоящим матчам», — приводит слова Алаева официальный сайт РФС.
Напомним, в ближайшее время сборной России предстоит провести матчи отборочного турнира чемпионата мира — 2022 с национальными командами Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября). Также соперниками россиян по группе H являются сборные Словении и Словакии.
Валерий Карпин в конце июля возглавил сборную России, подписав контракт с Российским футбольным союзом до конца этого года. Специалист должен был работать на условиях совмещения, но позже покинул «Ростов», решив сконцентрироваться на своих обязанностях в национальной команде.
- 26 августа 2021
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