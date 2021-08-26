Возможный новичок «Сочи» Касьерра приехал на матч со «Спартаком» в качестве зрителя

Колумбийский форвард «Белененсеша» Матео Касьерра присутствует на матче 6-го тура РПЛ «Спартак» — «Сочи», сообщает журналист «Чемпионата» Салават Муртазин. Футболист прибыл на стадион в качестве зрителя.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что Касьерра подпишет контракт с сочинским клубом.

Касьерра начал свою карьеру на родине в 2015 году в составе «Депортиво Кали». В марте 2016 года он заключил соглашение с нидерландским «Аяксом». Также игрок выступал за голландский «Гронинген» в 2018 году и аргентинский «Расинг» в 2019 году. За свой текущий клуб, «Белененсеш», форвард провёл 70 матчей и забил 15 голов. Transfermarkt оценивает его стоимость в € 2 млн.

После пяти туров Российской Премьер-Лиги «Сочи» с девятью очками занимает пятое место в турнирной таблице.

Сегодня команда на выезде сыграет с московским «Спартаком». Матч начнётся в 18:30 мск.