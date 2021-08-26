«Сочи» объявил о переходе колумбийского форварда Касьерры

Пресс-служба «Сочи» объявила о переходе в команду колумбийского нападающего Матео Касьерры.
Латиноамериканец подписал контракт по схеме «2+1». Он приступит к работе с командой уже в ближайшее время.
Запись можно посмотреть в «твиттере» «Сочи».
«Чемпионат» был первым, кто сообщил об ожидаемом переходе нападающего. Также мы сообщали, что он присутствует в качестве гостя на матче 6-го тура РПЛ «Спартак» — «Сочи».
Касьерра начал свою карьеру на родине в 2015 году в составе «Депортиво Кали». В марте 2016 года он заключил соглашение с нидерландским «Аяксом». Также игрок выступал за голландский «Гронинген» в 2018 году и аргентинский «Расинг» в 2019 году. За свой текущий клуб, «Белененсеш», форвард провёл 70 матчей и забил 15 голов. Transfermarkt оценивает его стоимость в € 2 млн.
После пяти туров Российской Премьер-Лиги «Сочи» с девятью очками занимает пятое место в турнирной таблице. Сегодня команда на выезде сыграет с московским «Спартаком».
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