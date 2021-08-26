Владимир Федотов: «Сочи» нуждался в таком форварде, как Касьерра

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов после матча 6-го РПЛ со «Спартаком» прокомментировал переход в команду форварда Матео Касьерры.

«Было несколько насыщенных дней, провели десять матчей. Играли каждый третий день. Появился травматизм, Бурмистрова потеряли, Нобоа только сегодня вернулся в строй. Нужно активное восстановление. Есть над чем трудиться. Первое место воспринимаю спокойно.

Искали давно нападающего. Нуждались в таком форварде, как Касьерра — может забивать, скоростной, хорошо забегает за спину. Теперь задача — адаптировать его к игре нашей команды.

Я за гладкий чемпионат, у нас большая страна. Все должны видеть топ-команды у себя, везде много поклонников. Разделение будет являться ограничением», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.