Губерниев: «Зенит» будет конкурировать с «Челси» и «Ювентусом». Давно пора показать зубы

Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов. Напомним, санкт-петербургскому «Зениту» предстоит сыграть в квартете с «Челси», «Ювентусом» и Мальмё».

«У «Зенита» прекрасная группа. Я всегда мечтал увидеть самых желанных и значимых соперников. Команде давно пора демонстрировать снаружи то великолепие, которое они демонстрируют внутри. Тем будет интереснее, лишний раз проверим наш уровень. Мы уже 10-е в таблице, надеюсь, что после выступления сине-бело-голубых мы будем не 20-е, а седьмые. Вся надежда на «Зенит».

Лучшую игру надо показывать с лучшими соперниками. Я желаю удачи «Зениту», очень за них переживаю, как и за российский футбол в целом. Мы лежим на дне, нам там всё время стучат. Надо правильно отреагировать, оттолкнуться от дна, поплыть к воздуху и солнцу. В очередной раз искренне надеюсь, что это изменится.

Если «Зенит» рассчитывает на то, что он будет конкурировать только с «Мальмё», можно сразу остаться дома и не выходить на старт. Поэтому будет конкурировать и с «Челси», и с «Ювентусом». Давно пора показать зубы», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.