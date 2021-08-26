«Зенит» вырвал победу в концовке матча с ЦСКА

Сегодня, 26 августа, в Санкт-Петербурге состоялся центральный матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Зенит» на стадионе «Газпром Арена» принимал московский ЦСКА, встреча завершилась минимальной победой хозяев со счётом 1:0. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону.
На протяжении всего матча «Зенит» играл первым номером, но забить сине-бело-голубые смогли лишь в концовке встречи. На 82-й минуте победным голом отметился иранский нападающий Сердар Азмун. Дзюба вырезал передачу на Азмуна, тот ворвался в штрафную, убежал от Бийола, укрыл мяч корпусом от Дивеева с Васиным и блестяще пробил низом в дальний угол. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу «Зенита».
«Зенит» в шести стартовых турах РПЛ набрал 14 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата. ЦСКА (9) — на шестом месте.
- 26 августа 2021
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