Мбаппе попрощался с игроками «ПСЖ» и сообщил им, что переходит в «Реал»

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе, по всей видимости, перейдёт в «Реал». Как сообщает Cuatro, французский футболист уже сообщил партнёрам по команде, что уходит из клуба. По данным источника, Мбаппе попрощался с футболистами «ПСЖ».

Предполагается, что в течение двух суток трансфер форварда будет официально оформлен. Более того, авторитетное испанское издание Marca сообщает, что «Реал» и «ПСЖ» согласовали трансфер.

По данным ряда изданий, «Реал» предложил «ПСЖ» за футболиста € 170 млн. Ранее «Реал» уже предлагал парижскому клубу € 160 млн, но «ПСЖ» отверг предложение. Более того, спортивный директор парижан Леонардо жёстко раскритиковал испанский клуб. Тогда функционер подчеркнул, что предложение «Реала» даже близко не соответствует реальной стоимости нападающего.