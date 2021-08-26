Мбаппе попрощался с игроками «ПСЖ» и сообщил им, что переходит в «Реал»

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе, по всей видимости, перейдёт в «Реал». Как сообщает Cuatro, французский футболист уже сообщил партнёрам по команде, что уходит из клуба. По данным источника, Мбаппе попрощался с футболистами «ПСЖ».
Предполагается, что в течение двух суток трансфер форварда будет официально оформлен. Более того, авторитетное испанское издание Marca сообщает, что «Реал» и «ПСЖ» согласовали трансфер.
По данным ряда изданий, «Реал» предложил «ПСЖ» за футболиста € 170 млн. Ранее «Реал» уже предлагал парижскому клубу € 160 млн, но «ПСЖ» отверг предложение. Более того, спортивный директор парижан Леонардо жёстко раскритиковал испанский клуб. Тогда функционер подчеркнул, что предложение «Реала» даже близко не соответствует реальной стоимости нападающего.
- 27 августа 2021
-
00:47
-
00:38
-
00:29
-
00:27
- 26 августа 2021
-
23:57
-
23:50
-
23:49
-
23:47
-
23:41
-
23:35
-
23:31
-
23:29
-
23:26
-
23:22
-
23:15
-
23:14
-
22:59
-
22:53
-
22:39
-
22:35
-
22:33
-
22:30
-
22:28
-
22:20
-
22:19
-
22:06
-
22:06
-
21:53
-
21:51
-
21:39
-
21:34
-
21:31
-
21:30
-
21:27
-
21:26