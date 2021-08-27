Азмун толкался с Дзюбой, Заболотный спорил с судьёй Ивановым. Фото с матча «Зенит» — ЦСКА

26 августа в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» «Зенит» принимал московский ЦСКА, встреча завершилась минимальной победой хозяев со счётом 1:0. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своей команды в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:0).
«Матч складывался очень тяжело. В первом тайме начали с контроля мяча, да и качество было хорошее, но впоследствии не совсем удачно сыграли в простых ситуациях: длинные передачи, подбор, фланговые передачи. Прежде всего нужно было навести порядок в обороне, что мы и сделали. Во втором тайме сыграли гораздо надёжнее».
Лучшие кадры с матча «Зенит» — ЦСКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Елены Разиной.
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