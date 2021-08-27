Стали известны все возможные соперники «Спартака» и «Локомотива» по групповому этапу ЛЕ

Стали известны все команды, которые выступят на групповой стадии Лиги Европы.
Полностью список участников группового этапа Лиги Европы выглядит следующим образом:
Первая корзина — «Лион» (Франция), «Наполи» (Италия), «Байер» (Германия), «Динамо» (Хорватия), «Олимпиакос» (Греция), «Лацио» (Италия), «Монако» (Франция), «Брага» (Португалия).
Вторая корзина — «Селтик» (Шотландия), «Айнтрахт» (Германия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Лестер» (Англия), «Рейнджерс» (Шотландия), «Локомотив» (Россия), «Генк» (Бельгия), ПСВ (Нидерланды).
Третья корзина — «Марсель» (Франция), «Лудогорец» (Болгария), «Вест Хэм» (Англия), «Реал Сосьедад» (Испания), «Бетис» (Испания), «Фенербахче» (Турция), «Спартак» (Россия), «Спарта» (Чехия).
Четвёртая корзина — «Рапид» (Австрия), «Галатасарай» (Турция), «Легия» (Польша), «Мидтьюланн» (Дания), «Ференцварош» (Венгрия), «Антверпен» (Бельгия), «Штурм» (Австрия), «Брондбю» (Дания).
Жеребьевка групповой стадии Лиги Европы состоится сегодня, 27 августа.
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