Уткин прокомментировал скандальный гол Бериши в матче «Ахмат» — «Арсенал»

Известный журналист Василий Уткин высказался по поводу скандального гола «Ахмата» в матче с «Арсеналом» (2:1) в шестом туре чемпионата России.
«В случае с голом «Ахмата», когда Бериша подобрал выбитый нарочно в аут мяч, я считаю совершенно лишним обсуждать, нарочно Бериша это сделал или нет. Просто отныне, что бы ни случилось с игроком «Ахмата», лежит он на поле, нет, что с ним — команда-соперник спокойно разыгрывает лишнего. Сколько потребуется. И всё», — написал Уткин в своём телеграм-канале.
В середине первого тайма грозненцы открыли счёт, проигнорировав принципы фэйр-плей. Защитник «Арсенала» Урош Радакович, заметив, что его партнёр лежит на газоне, решил выбить мяч, но полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша перехватил мяч и устремился в атаку. Левым краем он ворвался в штрафную и прострелил во вратарскую, откуда Мохамед Конате из борьбы протолкнул мяч в ближний угол ворот. Таким образом, грозненцы проигнорировали принцип фэйр-плей.
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