«Зенит» не проигрывает московским клубам дома на протяжении 15 матчей

Санкт-петербургский «Зенит» благодаря победе над московским ЦСКА (1:0) в матче 6-го тура чемпионата России продлил одну из внушительных статистических серий, установив клубный рекорд. Об этом сообщается в «Твиттере» Opta Ivan.



Как отмечает источник, «Зенит» не проигрывает московским клубам дома в РПЛ на протяжении 15 матчей (11 побед и 4 ничьих) – это их самая длительная подобная серия в истории.



«Зенит» в шести стартовых турах РПЛ набрал 14 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата. ЦСКА, набрав 9 очков, находится на шестом месте.



В следующем туре чемпионата России «Зенит» встретится с «Ахматом», а ЦСКА проведёт матч с «Арсеналом».



Матчи седьмого тура РПЛ пройдут после паузы на международные игры.