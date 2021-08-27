«Зенит» не проигрывает московским клубам дома на протяжении 15 матчей
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Санкт-петербургский «Зенит» благодаря победе над московским ЦСКА (1:0) в матче 6-го тура чемпионата России продлил одну из внушительных статистических серий, установив клубный рекорд. Об этом сообщается в «Твиттере» Opta Ivan.
Как отмечает источник, «Зенит» не проигрывает московским клубам дома в РПЛ на протяжении 15 матчей (11 побед и 4 ничьих) – это их самая длительная подобная серия в истории.
«Зенит» в шести стартовых турах РПЛ набрал 14 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата. ЦСКА, набрав 9 очков, находится на шестом месте.
В следующем туре чемпионата России «Зенит» встретится с «Ахматом», а ЦСКА проведёт матч с «Арсеналом».
Матчи седьмого тура РПЛ пройдут после паузы на международные игры.
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