«Ювентус» намерен приобрести Икарди и Габриэла Жезуса в случае продажи Криштиану Роналду

Туринский «Ювентус» намерен укрепить состав двумя нападающими, в случае продажи 36-летнего португальского звёздного форварда Криштиану Роналду. Об этом сообщает итальянский журналист Альфредо Педулла в «Твиттере».

По информации источника, «Ювентус» вступил в переговоры по экс-нападающему миланского «Интера» Мауро Икарди, ныне выступающим во Франции за «Пари Сен-Жермен». Аргентинец сможет покинуть парижан, если останется Килиан Мбаппе, но «Реал» настаивает на сделке с французским игроком.

Ещё один приоритетный вариант – это 24-летний бразильский форвард «Манчестер Сити» Габриэл Жезус, однако пока никаких переговоров между сторонами не было, «Ювентус» лишь обозначил интерес.

В списке возможных целей также фигурируют два форварда лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг и Александр Ляказетт, а также, вернувшийся из аренды в «ПСЖ», французский нападающий «Эвертона» Мойзе Кин.

Напомним, основным претендентом на Роналду является «Манчестер Сити». Более того, португальский журналист Гонсалу Мендеш сообщал, что сделка по трансферу уже завершена.