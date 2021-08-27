«Ювентус» намерен приобрести Икарди и Габриэла Жезуса в случае продажи Криштиану Роналду

Туринский «Ювентус» намерен укрепить состав двумя нападающими, в случае продажи 36-летнего португальского звёздного форварда Криштиану Роналду. Об этом сообщает итальянский журналист Альфредо Педулла в «Твиттере».
По информации источника, «Ювентус» вступил в переговоры по экс-нападающему миланского «Интера» Мауро Икарди, ныне выступающим во Франции за «Пари Сен-Жермен». Аргентинец сможет покинуть парижан, если останется Килиан Мбаппе, но «Реал» настаивает на сделке с французским игроком.
Ещё один приоритетный вариант – это 24-летний бразильский форвард «Манчестер Сити» Габриэл Жезус, однако пока никаких переговоров между сторонами не было, «Ювентус» лишь обозначил интерес.
В списке возможных целей также фигурируют два форварда лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг и Александр Ляказетт, а также, вернувшийся из аренды в «ПСЖ», французский нападающий «Эвертона» Мойзе Кин.
Напомним, основным претендентом на Роналду является «Манчестер Сити». Более того, португальский журналист Гонсалу Мендеш сообщал, что сделка по трансферу уже завершена.
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