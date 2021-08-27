Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ювентус» намерен приобрести Икарди и Габриэла Жезуса в случае продажи Криштиану Роналду

«Ювентус» намерен приобрести Икарди и Габриэла Жезуса в случае продажи Криштиану Роналду
Комментарии

Туринский «Ювентус» намерен укрепить состав двумя нападающими, в случае продажи 36-летнего португальского звёздного форварда Криштиану Роналду. Об этом сообщает итальянский журналист Альфредо Педулла в «Твиттере».

По информации источника, «Ювентус» вступил в переговоры по экс-нападающему миланского «Интера» Мауро Икарди, ныне выступающим во Франции за «Пари Сен-Жермен». Аргентинец сможет покинуть парижан, если останется Килиан Мбаппе, но «Реал» настаивает на сделке с французским игроком.

Ещё один приоритетный вариант – это 24-летний бразильский форвард «Манчестер Сити» Габриэл Жезус, однако пока никаких переговоров между сторонами не было, «Ювентус» лишь обозначил интерес.

В списке возможных целей также фигурируют два форварда лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг и Александр Ляказетт, а также, вернувшийся из аренды в «ПСЖ», французский нападающий «Эвертона» Мойзе Кин.

Напомним, основным претендентом на Роналду является «Манчестер Сити». Более того, португальский журналист Гонсалу Мендеш сообщал, что сделка по трансферу уже завершена.

Новость по теме
Роналду принял окончательное решение уйти из «Ювентуса»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021