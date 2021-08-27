Жиркову запретили восстанавливаться на базе сборной России

Защитник Юрий Жирков продолжает восстанавливаться от травмы, полученной на чемпионате Европы. Футболист проходил реабилитацию на базе сборной России в Новогорске. Вчера после занятия к Жиркову подошёл новый начальник сборной России Сергей Куличенко и попросил его не появляться на базе и не проходить там реабилитацию во время того, как на базе находится сборная России по футболу.

Затем Юрий Жирков подтвердил информацию, что ему запрещено восстанавливаться на базе в Новогорске во время того, как сборная России по футболу проводит там тренировочный цикл.

«Да, правда», — приводит слова Жиркова «Спорт-экспресс».

Юрий Жирков — пятикратный чемпион России, чемпион Англии, обладатель Кубка и Суперкубка Англии, бронзовый призёр чемпионата Европы, обладатель Кубка УЕФА.