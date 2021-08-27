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Агент защитника «Порту» сообщил о поступившем предложении «Спартака»

Агент защитника «Порту» сообщил о поступившем предложении «Спартака»
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Агент защитника португальского футбольного клуба «Порту» Вилсона Манафы рассказал о предложении московского «Спартака» по игроку.

«Спартак» отправил предложение «Порту», но оно мало для того, чтобы заинтересовать их», — приводит слова Бланко Фернандеса «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне Манафа провёл 48 матчей за «Порту», в которых сделал четыре результативные передачи. Его контракт с португальской командой действует до конца июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 7 млн.

Напомним, в данный момент футбольный клуб «Спартак» Москва занимает 9 место в Тинькофф Российской Премьер-Лиге. Команда Руя Витории в 6 матчах чемпионата одержала 2 победы, потерпела 3 поражения и 1 раз сыграла вничью.

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