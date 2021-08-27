«Соперники убойные, без шансов». Червиченко — о жеребьёвке ЛЕ для «Спартака»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал итоги жеребьёвки Лиги Европы.

«Соперники «Спартака» убойные, без шансов. Если состояние команды будет таким же, как вчера, то и «Легия» будет непроходимой. Конечно, если «Спартак» вдруг преобразится, увидимся ту форму, которая была на предсезонном турнире, возможно, что «Легию» обойдёт. Но с первыми двумя соперниками шансов нет. Уровень игроков совершенно не тот, чтобы обыгрывать эти команды.



«Рубин» не может обыграть замшелых поляков, что тут говорить про «Легию» — лидера польского футбола. Пока что и тут без вариантов. Всё зависит ещё и от расписания. Если «Легия» будет в начале, тогда совсем беда. Если в начале будут сильные команды, может, ещё и поборются», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.