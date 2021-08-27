Тедеско может вернуться в «Спартак». Стороны уже контактировали

Представители «Спартака» контактировали с бывшим главным тренером команды Доменико Тедеско по возможному возвращению специалиста в клуб. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
В настоящее время «Спартак» возглавляет Руй Витория. Периодически появляются слухи о возможном увольнении Витории с поста главного тренера. Под руководством португальца «Спартак» вылетел из квалификации Лиги чемпионов. В третьем квалификационном раунде москвичи по сумме двух матчей уступили «Бенфике» со счётом 0:4.
В РПЛ дела у москвичей также складываются неважно. Накануне, 26 августа, «Спартак» на своём поле уступил «Сочи» в матче 6-го тура РПЛ со счётом 1:2. В шести турах москвичи набрали лишь семь очков. Команда занимает 9-е место в турнирной таблице.
- 27 августа 2021
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