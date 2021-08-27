Черевченко: в перерыве матча с «Нижним Новгородом» был разговор на повышенных тонах
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Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко прокомментировал результат матча 6-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом». Встреча завершилась со счётом 1:1.
«Получился тяжёлый матч для обеих команд, счёт 1:1 отражает то, что было на поле. Есть большие вопросы к некоторым игрокам, будем разговаривать и разбираться.
В отсутствие Тихого выпустил Идову, потому что он уже играл на этой позиции.
Некоторые футболисты играли так, как они хотят, а не так, как я просил. В перерыве был рабочий разговор на повышенных тонах.
Что касается удаления Камышева, то если есть красная карточка, то всё по делу. Посидит, подумает.
Усиление? Сам жду его с начала лета», — передаёт слова Черевченко корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
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