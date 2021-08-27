Кавани не планирует покидать «Манчестер Юнайтед», несмотря на переход Роналду

Форвард «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани не рассматривает возможность ухода из команды этим летом, несмотря на переход Криштиану Роналду, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. По данным источника, руководство «Манчестер Юнайтед» уверено, что уругвайский форвард останется в команде. Также из команды не уйдёт и полузащитник Поль Погба.

Ранее «Манчестер Юнайтед» официально объявил о возвращении португальского нападающего в клуб из Англии.

27 августа стало известно, что Роналду покидает «Ювентус». Об уходе нападающего сообщил главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри. Изначально сообщалось, что Роналду перейдёт в «Манчестер Сити», но «горожане» вышли из переговоров.

Напомним, португалец выступал за туринский «Ювентус» с 2018 года. 36-летний форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов.

Главные события АПЛ в нашем тематическом «инстаграме». Подписывайся.