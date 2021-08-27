Бека-Бека прокомментировал дебютный матч за «Локомотив»
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Новичок «Локомотива» Алексис Бека-Бека поделился впечатлениями от своего дебюта. Он вышел на замену в матче 6-го тура РПЛ с «Динамо» (1:1).
«Хорошие ощущения, провели очень важную игру — дерби. Это был вызов для нас. Счастлив быть здесь, надо работать больше, готовиться к следующим играм.
«Локо» — хороший клуб, регулярно играет в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Хороший выбор для меня, чтобы показать мои качества», — передаёт слова игрока корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Бека-Бека перешёл в «Локомотив» из французского «Кана».
«Динамо» в шести стартовых турах чемпионата России набрало 13 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Локомотив», набравший 12 очков, занимает пятое место в таблице РПЛ.
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