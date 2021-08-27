Гильерме: я не говорил, что не хочу больше играть за сборную России

Голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме прояснил ситуацию с вызовами в сборную России. Гильерме подчеркнул, что никогда не отказывался от выступления за национальную команду.
«Я не говорил, что не хочу больше играть за сборную. В момент моего летнего интервью считал, что вероятность моего возвращения в сборную крайне мала. Но я даже не думал отказываться от сборной. Всегда готов за неё играть.
С Карпиным не общался. Общался с Кафановым. Не хотелось бы обсуждать детали разговора. Это личное. Но у нас хорошие отношения.
Я номер один в сборной? Уже давно играю в России. Знаю, что все думают, что буду играть с Хорватией. Но конкуренция очень большая. Готов быть первым номером, но счастлив быть просто в заявке сборной. Для меня этого достаточно, чтобы я был доволен. Это значит, что я всё ещё играю на уровне сборной», — передаёт слова Гильерме корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 27 августа 2021
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