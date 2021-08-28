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Хосеп Гвардиола сообщил, что не ожидает трансферов в «Манчестер Сити» до закрытия окна

Хосеп Гвардиола сообщил, что не ожидает трансферов в «Манчестер Сити» до закрытия окна
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил, что не ожидает новых переходов футболистов до закрытия летнего трансферного окна.

«Всё может произойти, но я думаю, что всё завершится как сейчас, и этого будет достаточно. Я не ожидаю трансферов до закрытия окна, но не знаю, что произойдёт. Трансферное окно в этом раз очень странное. У английских команд проблемы, трансферов не так много. Возможно, „Реал“ собирается ещё кого-то приобрести, но остального я не знаю», — приводит слова Гвардиолы Goal.com.

Напомним, летнее трансферное окно в АПЛ закроется 31 августа. Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. Действующий контракт каталонского специалиста с клубом рассчитан до лета 2023 года.

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