Смолову понравилась группа «Локомотива» в Лиге Европы

Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов прокомментировал итоги жеребьёвки Лиги Европы.
«Группа классная. Мне кажется, что она проходимая. Интересно сыграть с командами, с которыми мы попали в группу», — цитирует Смолова ТАСС.
«Локомотив» попал в квартет E, в рамках которого красно-зелёным предстоит сыграть с итальянским «Лацио», французским «Марселем» и турецким «Галатасараем».
Напомним, «Локомотив» занял третье место в розыгрыше Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021, но получил прямую путёвку в групповой этап Лиги Европы благодаря победе в Кубке России. Красно-зелёные являются одним из двух представителей России на этом этапе Еврокубка. Московский «Спартак» не пробился в ЛЧ, уступив в квалификации лиссабонской «Бенфике», поэтому теперь будет играть в Лиге Европы.
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