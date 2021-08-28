Смолову понравилась группа «Локомотива» в Лиге Европы

Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов прокомментировал итоги жеребьёвки Лиги Европы.



«Группа классная. Мне кажется, что она проходимая. Интересно сыграть с командами, с которыми мы попали в группу», — цитирует Смолова ТАСС.

«Локомотив» попал в квартет E, в рамках которого красно-зелёным предстоит сыграть с итальянским «Лацио», французским «Марселем» и турецким «Галатасараем».



Напомним, «Локомотив» занял третье место в розыгрыше Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021, но получил прямую путёвку в групповой этап Лиги Европы благодаря победе в Кубке России. Красно-зелёные являются одним из двух представителей России на этом этапе Еврокубка. Московский «Спартак» не пробился в ЛЧ, уступив в квалификации лиссабонской «Бенфике», поэтому теперь будет играть в Лиге Европы.