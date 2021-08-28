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«Вест Хэм Юнайтед» — «Кристал Пэлас»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00

«Вест Хэм Юнайтед» — «Кристал Пэлас»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00
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Сегодня, 28 августа, состоится матч «Вест Хэм Юнайтед» — «Кристал Пэлас». Встреча 3-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Олимпийский» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Вест Хэм Юнайтед» — «Кристал Пэлас».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом. Помогать ему будут ассистенты Дэниел Кук и Гарри Леннард. В роли резервного рефери выступит Джошуа Смит.

«Вест Хэм Юнайтед» в двух матчах набрал шесть очков и занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Кристал Пэлас» (1) — на 14-м месте. В тройку лидеров входят «Челси» (6) и «Ливерпуль» (6).

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