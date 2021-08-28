В «ПСЖ» считают, что «Боруссия» согласится продать Холанда за € 200 млн

Представители «ПСЖ» считают, что дортмундская «Боруссия» готова продать за € 200 млн нападающего Эрлинга Холанда в летнее трансферное окно, сообщает ESPN.



«Боруссия» не хочет отпускать Холанда, но у 21-летнего игрока есть пункт о выкупе за € 75 млн, который вступит в силу в следующем году, и в «ПСЖ» считают, что предложение в размере около € 200 млн может убедить дортмундцев согласиться. Холанду также потребуются большая заработная плата и гонорары для агента, но парижане считают, что у них хватит средств.

Ранее представители «ПСЖ» связались с агентом форварда Мино Райолой, чтобы узнать, возможно ли организовать его переход за несколько дней до закрытия трансферного окна. «Пари-Сен-Жермен» может использовать деньги, которые получит от «Реала» за Мбаппе.



Напомним, Эрлинг Холанд перешёл в «Боруссию» из «Ред Булл Зальцбург» в январе 2020 года. Контракт норвежца со «шмелями» рассчитан до 30 июня 2024 года. В сезоне-2020/2021 форвард сыграл за «Боруссию» 40 матчей, в которых забил 40 голов и отдал 11 голевых передач. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 130 млн.