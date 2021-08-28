В «Зените» отреагировали на возможный перенос матча с «Челси» на нейтральное поле

В «Зените» прокомментировали информацию о том, что матч с «Челси» могут перенести из Лондона в другой город.

«Действительно, существует ряд ограничений, которые могут повлиять на место проведения гостевого матча с «Челси». Конечно, и клубы, и УЕФА следят за ситуацией и прорабатывают возможные пути оптимального для всех решения — до 2 сентября должно быть принято окончательное решение», — сообщили в пресс-службе «Зенита» корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Ранее стало известно, что матч 1-го тура Лиги чемпионов «Челси» — «Зенит» могут перенести из Лондона из-за коронавирусных ограничений. Встреча «Челси» и «Зенита» запланирована на 14 сентября.

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