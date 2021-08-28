«Манчестер Сити» — «Арсенал»: Габриэл Жезус довёл счёт до крупного

Сегодня, 28 августа, на стадионе «Этихад» в рамках третьего тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» принимает лондонский «Арсенал». Счёт в матче был открыт на 7-й минуте благодаря голу Илкая Гюндогана.



На 12-й минуте Ферран Торрес забил второй гол хозяев. Бернарду Силва навесил в штрафную площадь «Арсенала», где оборона «канониров» не сумела выбить мяч, и он дошёл до испанского нападающего.



На 43-й минуте счёт в матче стал крупным: после прохода Джека Грилиша мяч в ворота Бернда Лено отправил Габриэл Жезус.

Гол Габриэла Жезуса:

В текущем розыгрыше АПЛ «горожане» потерпели поражение от «Тоттенхэма» (0:1) и разгромили «Норвич Сити» (5:0). «Арсенал» на старте сезона потерпел сенсационное поражение от новичка Премьер-лиги «Брентфорда» (0:2) и уступил «Челси» (0:2).