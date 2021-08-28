Почеттино: Мбаппе не говорил мне, что хочет уйти из «ПСЖ»

Главный тренер футбольного клуба «ПСЖ» Маурисио Почеттино ответил на вопрос о возможном переходе форварда Килиана Мбаппе в «Реал».



«Наши президент и спортивный директор уже говорили мне о ситуации с Мбаппе. Сказал ли мне Мбаппе, что он хочет уйти из «ПСЖ»? Нет. Килиан чувствует себя очень хорошо, готовится к завтрашней игре», — цитирует Почеттино GFFN.

Ранее «ПСЖ» отклонил второе предложение «Реала» по трансферу Килиана Мбаппе. Мадридский клуб предлагал парижанам € 170 млн и € 10 млн в качестве бонусов. Теперь Мбаппе надеется, что «Реал» сделает третье предложение.

Напомним, в минувшем сезоне Лиги 1 Килиан Мбаппе забил 27 голов и отдал семь результативных передач в 31 матче чемпионата. На чемпионате Европы Мбаппе принял участие в четырёх играх и отметился одним ассистом.