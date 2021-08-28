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«Вест Хэм Юнайтед» и «Кристал Пэлас» объявили стартовые составы на матч АПЛ

«Вест Хэм Юнайтед» и «Кристал Пэлас» объявили стартовые составы на матч АПЛ
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Стали известны составы «Вест Хэм Юнайтед» и «Кристал Пэлас» на матч 3-го тура английской Премьер-лиги.

Встреча пройдёт на стадионе «Олимпийский» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Вест Хэм Юнайтед» — «Кристал Пэлас».

«Вест Хэм Юнайтед»: Фабианьски, Крессуэлл, Огбонна, Доусон, Цоуфал, Райс, Соучек, Форнальс, Антонио, Боуэн, Бенхрама.

Запасные: Ареола, Диоп, Фредерикс, Джонсон, Баптист, Ковентри, Лансини, Ноубл, Ярмоленко.

«Кристал Пэлас»: Гуайта, Андерсен, Уорд, Митчелл, Гехи, Макартур, Куйяте, Галлахер, Айю, Заха, Бентеке.

Запасные: Батлэнд, Ханнам, Келли, Шлупп, Томкинс, Рак-Сакьи, Ридевальд, Матета, Стрит.

Главным арбитром матча назначен Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир).

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