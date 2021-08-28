«Вест Хэм Юнайтед» и «Кристал Пэлас» объявили стартовые составы на матч АПЛ

Стали известны составы «Вест Хэм Юнайтед» и «Кристал Пэлас» на матч 3-го тура английской Премьер-лиги.
Встреча пройдёт на стадионе «Олимпийский» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Вест Хэм Юнайтед» — «Кристал Пэлас».
«Вест Хэм Юнайтед»: Фабианьски, Крессуэлл, Огбонна, Доусон, Цоуфал, Райс, Соучек, Форнальс, Антонио, Боуэн, Бенхрама.
Запасные: Ареола, Диоп, Фредерикс, Джонсон, Баптист, Ковентри, Лансини, Ноубл, Ярмоленко.
«Кристал Пэлас»: Гуайта, Андерсен, Уорд, Митчелл, Гехи, Макартур, Куйяте, Галлахер, Айю, Заха, Бентеке.
Запасные: Батлэнд, Ханнам, Келли, Шлупп, Томкинс, Рак-Сакьи, Ридевальд, Матета, Стрит.
Главным арбитром матча назначен Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир).
- 28 августа 2021
-
16:36
-
16:23
-
16:23
-
16:22
-
16:17
-
16:11
-
16:04
-
16:04
-
15:46
-
15:41
-
15:40
-
15:28
-
15:23
-
15:19
-
15:14
-
15:12
-
15:10
-
14:58
-
14:56
-
14:50
-
14:50
-
14:44
-
14:41
-
14:40
-
14:35
-
14:30
-
14:15
-
14:14
-
14:11
-
14:07
-
14:00
-
13:55
-
13:48
-
13:45
-
13:41