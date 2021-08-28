«Вест Хэм Юнайтед» и «Кристал Пэлас» объявили стартовые составы на матч АПЛ

Стали известны составы «Вест Хэм Юнайтед» и «Кристал Пэлас» на матч 3-го тура английской Премьер-лиги.



Встреча пройдёт на стадионе «Олимпийский» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Вест Хэм Юнайтед» — «Кристал Пэлас».



«Вест Хэм Юнайтед»: Фабианьски, Крессуэлл, Огбонна, Доусон, Цоуфал, Райс, Соучек, Форнальс, Антонио, Боуэн, Бенхрама.



Запасные: Ареола, Диоп, Фредерикс, Джонсон, Баптист, Ковентри, Лансини, Ноубл, Ярмоленко.



«Кристал Пэлас»: Гуайта, Андерсен, Уорд, Митчелл, Гехи, Макартур, Куйяте, Галлахер, Айю, Заха, Бентеке.



Запасные: Батлэнд, Ханнам, Келли, Шлупп, Томкинс, Рак-Сакьи, Ридевальд, Матета, Стрит.



Главным арбитром матча назначен Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир).