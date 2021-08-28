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Появилось фото бельгийского защитника Кауфриза в футболке «Спартака»

Появилось фото бельгийского защитника Кауфриза в футболке «Спартака»
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Защитник «Сент-Трюйдена» Максимилиано Кауфриз, по всей видимости, переходит в «Спартак». В телеграм-канале Nozeratti появилось фото бельгийского футболиста в форме «Спартака». Подробности не сообщаются.

Ранее СМИ сообщили, что 24-летний футболист согласовал контракт со «Спартаком».

Отметим, трансфер Кауфриза означает, что в ближайшее время «Спартак» расстанется с кем-то из иностранцев, ведь в стане красно-белых не осталось свободных мест для легионеров.

В сезоне-2021/2022 Максимилиано провёл за «Сент-Трюйден» пять матчей в чемпионате Бельгии, не отметившись в них результативными действиями. Ранее он выступал за клуб «Васланд-Беверен». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Кауфриза в € 850 тыс.

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Источник: «Спартак» подпишет бельгийского защитника Кауфриза
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