Появилось фото бельгийского защитника Кауфриза в футболке «Спартака»

Защитник «Сент-Трюйдена» Максимилиано Кауфриз, по всей видимости, переходит в «Спартак». В телеграм-канале Nozeratti появилось фото бельгийского футболиста в форме «Спартака». Подробности не сообщаются.

Ранее СМИ сообщили, что 24-летний футболист согласовал контракт со «Спартаком».

Отметим, трансфер Кауфриза означает, что в ближайшее время «Спартак» расстанется с кем-то из иностранцев, ведь в стане красно-белых не осталось свободных мест для легионеров.

В сезоне-2021/2022 Максимилиано провёл за «Сент-Трюйден» пять матчей в чемпионате Бельгии, не отметившись в них результативными действиями. Ранее он выступал за клуб «Васланд-Беверен». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Кауфриза в € 850 тыс.