Появилось фото бельгийского защитника Кауфриза в футболке «Спартака»
Поделиться
Защитник «Сент-Трюйдена» Максимилиано Кауфриз, по всей видимости, переходит в «Спартак». В телеграм-канале Nozeratti появилось фото бельгийского футболиста в форме «Спартака». Подробности не сообщаются.
Ранее СМИ сообщили, что 24-летний футболист согласовал контракт со «Спартаком».
Отметим, трансфер Кауфриза означает, что в ближайшее время «Спартак» расстанется с кем-то из иностранцев, ведь в стане красно-белых не осталось свободных мест для легионеров.
В сезоне-2021/2022 Максимилиано провёл за «Сент-Трюйден» пять матчей в чемпионате Бельгии, не отметившись в них результативными действиями. Ранее он выступал за клуб «Васланд-Беверен». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Кауфриза в € 850 тыс.
Новость по темеИсточник: «Спартак» подпишет бельгийского защитника Кауфриза
Комментарии
- 28 августа 2021
-
18:02
-
17:57
-
17:50
-
17:45
-
17:41
-
17:25
-
17:17
-
17:13
-
17:08
-
16:56
-
16:52
-
16:50
-
16:36
-
16:23
-
16:23
-
16:22
-
16:17
-
16:11
-
16:04
-
16:04
-
15:46
-
15:41
-
15:40
-
15:28
-
15:23
-
15:19
-
15:14
-
15:12
-
15:10
-
14:58
-
14:56
-
14:50
-
14:50
-
14:44
-
14:41
Партнерский контент