Сандро Шварц: «Динамо» уделяет много внимания развитию молодых футболистов

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц дал комментарий по поводу молодых футболистов своей команды.
«Помимо работы с главной командой, мы уделяем большое внимание молодым футболистам, которые есть в системе клуба. Пристально следим за второй командой «Динамо», которая играет с профессионалами, молодёжной командой.
Периодически проводим тренерские совещания, на которых присутствуют и специалисты из академии. В первую очередь, команд U19 и U17, которые участвуют в Юношеской футбольной лиге. Мне говорили, что она появилась недавно, и мне кажется, это было правильным решением. В Германии нет чистого аналога Юношеской лиги, но там точно есть команды U19 и U17, причём бывали случаи, когда ребята оттуда попадали напрямую в основу, минуя вторую команду.
Также отмечу, что все молодые игроки, которые сейчас работают с нами, за исключением Ивана Будачёва, который в совсем юном возрасте перешёл в команду второй лиги, имеют опыт, и опыт крайне успешный, игры в Юношеской лиге. Она позволяет ребятам уже в юном возрасте регулярно играть с равными себе соперниками, это «ступенька» для перехода во взрослый футбол. Так что со своей стороны могу только приветствовать, что в системе детско-юношеского футбола России созданы такие соревнования», — приводит слова тренера официальный сайт «Динамо».
- 28 августа 2021
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