«Лестер Сити» одержал победу над «Норвичем»

В матче третьего тура английской Премьер-Лиги «Норвич Сити» встречался с «Лестер Сити». Игра прошла на стадионе «Кэрроу Роуд» — домашней арене «канареек». Гости одержали победу 2:1.
Счёт в матче был открыт на 8-й минуте благодаря голу Джейми Варди.
Под занавес первого тайма «Норвичу» удалось отыграться. После просмотра VAR за фол Чаглара Сёюнджю в своей штрафной в ворота «Лестера» был назначен пенальти. 11-метровый удар реализовал Теэму Пукки.
На 76-й минуте гости вновь вышли вперёд: отличился Марк Олбрайтон с передачи Джейми Варди.
Таким образом, после трёх туров «Лестер Сити», набравший 6 очков, занимает 8 место в турнирной таблице. «Норвич» очков в своём активе не имеет.
В четвёртом туре английской Премьер-лиги «Норвич Сити» сыграет с лондонским «Арсеналом» на выезде, а «Лестер» примет дома «Манчестер Сити». Обе встречи пройдут 11 сентября.
- 28 августа 2021
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