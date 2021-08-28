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«Лестер Сити» одержал победу над «Норвичем»

«Лестер Сити» одержал победу над «Норвичем»
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В матче третьего тура английской Премьер-Лиги «Норвич Сити» встречался с «Лестер Сити». Игра прошла на стадионе «Кэрроу Роуд» — домашней арене «канареек». Гости одержали победу 2:1.

Счёт в матче был открыт на 8-й минуте благодаря голу Джейми Варди.

Гол Варди

Под занавес первого тайма «Норвичу» удалось отыграться. После просмотра VAR за фол Чаглара Сёюнджю в своей штрафной в ворота «Лестера» был назначен пенальти. 11-метровый удар реализовал Теэму Пукки.

Гол Пукки

На 76-й минуте гости вновь вышли вперёд: отличился Марк Олбрайтон с передачи Джейми Варди.

Гол Олбрайтона

Таким образом, после трёх туров «Лестер Сити», набравший 6 очков, занимает 8 место в турнирной таблице. «Норвич» очков в своём активе не имеет.

В четвёртом туре английской Премьер-лиги «Норвич Сити» сыграет с лондонским «Арсеналом» на выезде, а «Лестер» примет дома «Манчестер Сити». Обе встречи пройдут 11 сентября.

Англия - Премьер-лига. 3-й тур
28 августа 2021, суббота. 17:00 МСК
Норвич Сити
Норидж
Окончен
1 : 2
Лестер Сити
Лестер
0:1 Варди – 8'   1:1 Пукки – 44' (пен)   1:2 Олбрайтон – 76'
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