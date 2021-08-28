Далер Кузяев: Дзюбы в сборной нет, шуток в команде стало поменьше

Полузащитник сборной России Далер Кузяев поделился впечатлениями от тренировок Валерия Карпина. Кузяев признался, что уже видит определённые изменения в сборной.

«Отличия уже чувствуются после Черчесова. У каждого тренера свои требования, прошло два дня. Большое количество времени уделяется восстановлению. Распорядок дня изменился.

Дзюбы нет, да. Шуток в команде стало поменьше, он отвечал за атмосферу у нас. Процесса выбора капитана ещё не было. Некоторые ребята приехали только сегодня. Нужно потренироваться, а потом станет ясно. Новички себя замечательно чувствуют. Кто наиболее харизматичен? Джикия — хорошая кандидатура, он может стать капитаном.

Про переход в Европу не буду отвечать, у нас большие цели с «Зенитом». Группа в ЛЧ хорошая. Будет интересно сыграть с победителем ЛЧ, топового клуба «Ювентуса». «Мальмё» тоже не подарок. Шансы у нас есть, привыкли к тому, что про нас пишут. Но зачем выходить на поле, если не верить?

Обидно, что Роналду ушёл. Хотел против него сыграть, так как против Месси уже играл.

Отсутствие Модрича для нас плюс, сильный игрок. Знаю на себе по чемпионату мира», — передаёт слова Кузяева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.